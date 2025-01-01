Auf Streife
Folge 45: Mieter rastet aus
45 Min.Ab 12
Die Polizisten erreicht ein Notruf aus einer Garage. Dort hat sich der Besitzer einer Eigentumswohnung eingeschlossen, nachdem er von seinem Mieter mit dem Feuerlöscher angegriffen wurde. - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle finden die Polizisten im Handschuhfach einer Fahrerin 100 Gramm Marihuana. Die Frau streitet jedoch ab, von den Drogen gewusst zu haben. Als der Verdacht auf ihren Sohn fällt, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1