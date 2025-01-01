Einbrecherinnen klauen MädchenkramJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 51: Einbrecherinnen klauen Mädchenkram
46 Min.Ab 12
Zwei Mädchen brechen in ein Haus in einer noblen Wohngegend ein und werden dabei von den Besitzern erwischt. Während der Mann die Mädchen anzeigen will, verteidigt seine Frau die beiden. Aber warum? - An einer Bushaltestelle wird einem Mann sein Blindenführhund gestohlen. Er vermutet zwei oder drei junge Männer hinter der Tat. Glücklicherweise ist das Tier mit einem GPS-Sender ausgestattet. - Und: Ein kleiner Junge wird von einem älteren Herrn gewaltsam mitgezogen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1