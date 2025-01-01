Was macht ihr Hund in meinem AutoJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 53: Was macht ihr Hund in meinem Auto
45 Min.Ab 12
Eine Frau zweifelt an ihrem Verstand: Ihr Hund verschwindet auf unerklärliche Weise aus ihrem abgeschlossenen Wagen. - An einer Tankstelle streiten sich zwei Autofahrer um eine Zapfsäule. - Ein Streifenwagen und ein Neuwagen werden in einem Autohaus mit Pfeilen beschossen. Der Verkäufer ist außer sich vor Wut. Zum Glück hat die Überwachungskamera alles aufgenommen. - Und: Ein Betrunkener macht ein Nickerchen auf einem Autodach. Wie hat er sich ausgerechnet dorthin verirrt?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1