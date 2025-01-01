Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sex gewollt und im Dixiklo gelandet

SAT.1Staffel 1Folge 54
Sex gewollt und im Dixiklo gelandet

Auf Streife

Folge 54: Sex gewollt und im Dixiklo gelandet

46 Min.Ab 12

Die Polizisten erhalten einen Notruf wegen sexueller Belästigung. Als sie am Einsatzort eintreffen, müssen sie zunächst einen halb nackten Man aus einem Dixi-Klo befreien. Wurde er dort eingesperrt? - Ein Zeuge beobachtet einen Drogendeal auf offener Straße. Finden die Beamten den Dealer? - Ein Ehepaar wird beschuldigt, ein parkendes Auto mit dem Einkaufswagen beschädigt zu haben. Doch der Privatier wälzt die Schuld auf einen Flaschensammler ab.

