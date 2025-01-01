Auf Streife
Folge 58: Die Rollator-Diebin
46 Min.Ab 12
Eine Kundin wird in einem Drogeriemarkt Zeugin eines lautstarken Wortgefechts, bei dem sich Filialleiterin weigert, einer Seniorin ihren Hund auszuhändigen. Was ist der Grund für die drastische Maßnahme? Zur Strafe an den Pranger: Für eine 13-Jährige endet ihre Schulschwänzerei an einen Baum gefesselt. In einer Speditionsfirma geht es heiß her: Die 40-jährige Sekretärin wird gefeuert, weil sie oft zu spät kam. Da macht ihr der 52-jährige Chef ein unmoralisches Angebot.
