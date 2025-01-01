Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei Oma gibt's das beste Zeug

45 Min.Ab 12

Eine Rentnerehepaar ist frustriert, weil irgendjemand aus der Nachbarschaft seit einer Woche ihren Hortensien die Blüten abschneidet. Der erboste Rentner vermutet, dass sein neuer Nachbar dafür verantwortlich ist und es kommt zum Streit am Gartenzaun. - Ein Kneipengast kann seinen Deckel nicht bezahlen und will schnell Geld holen. Als Pfand lässt er seine kleine Tochter dort. Doch er kommt nicht wieder.

