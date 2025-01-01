Auf Streife
Folge 72: Bitte abschleppen
45 Min.Ab 12
Ein herrenloses Auto mit zerstochenen Reifen und wüsten Beschimpfungen beschmiert blockiert die Straße und verursacht einen Unfall. Der Halter des Fahrzeugs ist sich sicher, dass es seine Freundin gewesen ist. - Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie dort eintreffen, finden sie eine Siebenährige und ihre Mutter vor. Doch irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
