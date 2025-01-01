Auf Streife
Folge 79: Spatenstich am Anschlag
45 Min.Ab 12
Ein Mann versucht, nach einer Sauftour die Tür zu dem Haus seiner Freundin mit einem Spaten zu öffnen, da er den Schlüssel vergessen hat. Doch als sich die Tür öffnet, steht plötzlich ein fremder Mann vor ihm. - Ein Mann hat nach einer Prügelei eine abgebrochene Bierflasche im Hals stecken. Es geht um Leben und Tod! - Ein 33-Jähriger wird Opfer eines Hundediebstahls, so sagt er. Doch ein Obdachloser hat das Geschehen beobachtet und erzählt Widersprüchliches.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1