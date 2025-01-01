Auf Streife
Folge 81: Hände hoch
45 Min.Ab 12
Parkbesucher melden eine Schlägerei zwischen Gangmitgliedern. Als die Beamten eintreffen, stehen sich mehrere bewaffnete Jugendliche gegenüber. - Eine junge Frau attackiert einen Mann mit ihren High Heels. Die Beamten müssen ein Beziehungsdrama verhindern. - Ein Geschwisterpaar erbt ein Hotel. Hinterrücks wird der Bruder in dem Hotel angegriffen und verletzt. Eine neu installierte Überwachungskamera ist der einzige Zeuge.
