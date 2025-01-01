Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 85
45 Min.Ab 12

Ein Autofahrer scheitert beim Ausparken und baut einen Unfall. Ein Taxifahrer hilft ihm schließlich, doch dann begeht der Mann Fahrerflucht. Können die Beamten den Flüchtigen ausfindig machen? - Eine Frau meldet der Polizei, dass ihre neuen Sommerreifen aus ihrer Garage gestohlen wurden. Können die Beamten den Dieb fassen? - Und: Die Polizisten entdecken eine junge Mutter, die ohnmächtig hinter dem Steuer ihres Autos sitzt. Was sie geschehen?

