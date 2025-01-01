76-jähriger sperrt seine Frau einJetzt kostenlos streamen
Folge 87: 76-jähriger sperrt seine Frau ein
46 Min.Ab 12
Ein Mann sperrt seine Frau zu Hause ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Was hat ihn zu dieser Tat bewegt? - Ein Achtjähriger wird von einem Förster im Wald aufgegriffen. Kann es sein, dass der Junge nicht nur frische Luft schnappt, sondern bereits seit geraumer Zeit dort haust? - Eine Passantin findet am Straßenrand einen Jugendlichen mit Schnittverletzungen am Bein. Wie hat sich der 17-Jährige diese zugezogen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
