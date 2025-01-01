Auf Streife
Folge 98: Scheiß drauf
46 Min.Ab 12
Ein Spaziergänger zeigt ein Punker-Pärchen wegen "Wildcampens" an. Bei der Klärung des Sachverhalts machen die Beamten im Campingwagen der beiden eine unerwartete Entdeckung. - Eine ältere Frau will beobachtet haben, wie ein Mann vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gesprungen ist. Als die Beamten den Tatort untersuchen, fehlt von dem Selbstmörder jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
