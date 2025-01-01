Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Rache und Zorn - Fast Geld verlor'n

SAT.1Staffel 10Folge 101
Rache und Zorn - Fast Geld verlor'n

Folge 101: Rache und Zorn - Fast Geld verlor'n

45 Min.Ab 12

Eine Frau meldet einen Überfall in ihrem Haus! Als die Polizei eintrifft, ist sie nicht auffindbar - aber Blutstropfen auf dem Boden. - Wegen einer Schlägerei landen zwei Männer auf der Wache Köln-Mülheim. Einer ist Tätowierer und soll dem anderen weibliche Tattoos verpasst haben! - Auf Streife sehen die Polizisten, wie eine Frau aus dem Fenster klettert: Ein Einbrecher ist in ihrer Wohnung! - Ein schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße kostet eine Frau beinahe das Leben!

