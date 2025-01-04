Auf Streife
Folge 111: Verbotene Frucht
45 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Bewaffnet mit der Kettensäge rächt sich ein Mann an seinem Nachbarn, der ihm angeblich die Äpfel aus dem Garten stiehlt! - Ein Sozialarbeiter wird bedroht: Er soll seine Beförderung ausschlagen! - Fassungslos entdeckt ein Vater in der Puppe seiner Tochter ein Mikrofon samt GPS-Sender! - In einem Antiquitätenhandel haben Brandstifter ein verheerendes Feuer entfacht. Gemeinsam versuchen Streifebeamte und Spezialisten die Tochter der Besitzer aus dem Flammen-Inferno zu retten!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
