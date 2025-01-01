Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Schwein kommt selten allein

SAT.1Staffel 10Folge 122
45 Min.Ab 12

Ein Auto rast auf den Wache-Parkplatz in Köln-Mülheim. Ein Mann wird rausgeschmissen und mit Paintball-Kugeln beschossen! - In einer Schrebergartenanlage fliegen die Fetzen - die zwei Streithähne landen auf dem Revier. - Ein Mann alarmiert die Polizei: Jemand hat das Grab seiner Mutter geschändet! - Eine Hochschwangere wird mit dem Pkw in eine Kiesgrube verschüttet. Unfall oder Straftat? Die Streifebeamten und die Spezialisten ermitteln gemeinsam!

