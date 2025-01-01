Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 127
44 Min.Ab 12

Eine Frau wird mehrerer Delikte in einem Hotel beschuldigt. Zeitgleich wird eine Frau mit demselben Namen auf die Wache Köln-Mülheim gebracht! - Die Beamten finden ein Mädchen, das in einem Pkw eingeschlossen ist. - Ein Auto wird abgebrannt. Ein Fotograf wird als Täter vermutet. Er behauptet, zufällig dort gewesen zu sein! - Eine Touristin wird aus einem See gerettet, obwohl sie eine gute Schwimmerin ist. Pulver-Rückstände im Trinkbecher weisen auf eine Fremdeinwirkung hin!

