Auf Streife
Folge 129: Groupies und Gitarrensoli
44 Min.Ab 12
Eine Heavy Metal-Band droht sich aufzulösen, weil innerhalb der Dreier-Gruppe der Verdacht laut wird, dass einer von ihnen den Tourbus samt Einnahmen gestohlen hat! - Ein Mann schleppt den Freund der Tochter auf die Wache Köln-Mülheim, weil er mit dem Verschwinden zu tun haben soll. - Schreie im Wald! Durch einen Streifschuss verletzt rennt eine Frau den Polizisten in die Arme. - Ein Urlaubsausflug zu einer Burg endet mit zerstochenen Reifen und einer leeren Handtasche!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1