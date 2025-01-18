Auf Streife
Folge 130: Arme(s) Würstchen
44 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Explosion auf einem Campingplatz: Nachdem ein Wohnwagen besprüht und ein Sonnensegel zerschnitten wurde, eskaliert ein Streit zwischen den Urlaubern! - Ein Unfallzeuge weigert sich, eine Aussage zu machen, wenn die Geschädigte nicht zahlt. - Ein Ladendetektiv bringt eine 21-Jährige auf die Wache Köln-Mülheim und beschuldigt sie des Diebstahls. Beim Verhör erzählt sie, verprügelt worden zu sein! - Eine verätzte Kopfhaut ist das Resultat des Friseurbesuchs für eine Kundin!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1