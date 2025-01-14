Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rätselhafte Ereignisse

SAT.1Staffel 10Folge 132vom 14.01.2025
Rätselhafte Ereignisse

Rätselhafte EreignisseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 132: Rätselhafte Ereignisse

45 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Eine 30-Jährige betritt verängstigt die Wache Köln-Mülheim: Sie befürchtet ihren gewaltbereiten Ex in ihrer Wohnung! - Fassungslos bringt ein Maler sein Gemälde aufs Revier: Kurz vor der Abholung der verkauften Werke hat sich jemand an ihnen ausgetobt! - Mitten auf der Straße steht ein Taxi mit offener Motorhaube! Vor ihm: Eine verzweifelte Fahrerin und ein wütender Gast! - Da die Bremsen eines Rollers versagen, nietet ein Mann seinen Nachbarn um!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen