SAT.1Staffel 10Folge 137vom 04.11.2024
Folge 137: Eine Busfahrt die ist lustig

44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Als eine Stewardess nach einem Einsatz zurückkehrt, findet sie mehrere Drohbriefe an ihren Mann vor, der unerreichbar ist! - Beim Musikvideo-Dreh von drei Rappern stürmt eine Mutter herbei und will wissen, wo ihr Sohn ist! - Der Schlüssel eines vollbepackten Umzugswagens verschwindet. Kurz darauf fehlt ein kostbares Möbelstück. - Ein Gärtner hält eine Einbrecherin fest, die in eine Villa einsteigen wollte. Angeblich wollte sie ihren Onkel besuchen.

