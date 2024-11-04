Eine Busfahrt die ist lustigJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 137: Eine Busfahrt die ist lustig
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Als eine Stewardess nach einem Einsatz zurückkehrt, findet sie mehrere Drohbriefe an ihren Mann vor, der unerreichbar ist! - Beim Musikvideo-Dreh von drei Rappern stürmt eine Mutter herbei und will wissen, wo ihr Sohn ist! - Der Schlüssel eines vollbepackten Umzugswagens verschwindet. Kurz darauf fehlt ein kostbares Möbelstück. - Ein Gärtner hält eine Einbrecherin fest, die in eine Villa einsteigen wollte. Angeblich wollte sie ihren Onkel besuchen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
