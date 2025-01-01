Auf Streife
Folge 150: Verkehrshindernis
44 Min.Ab 12
Eine Sexspielzeug-Verkaufsparty auf einem Parkplatz sorgt für großen Unmut bei einer Anwohnerin. - In einem Schrebergarten wird ein Mann bewusstlos und verletzt aufgefunden! Verdächtigt wird sofort der Nachbar. - Ein 55-Jähriger setzt einen seltsamen Notruf ab: Er hält den Domräuber fest! Als die Beamten eintreffen, liegt der Anrufer bewusstlos am Boden. - Während eine hochschwangere 17-Jährige auf ihren Freund wartete, soll ein Heizungstechniker sie unsittlich angefasst haben!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1