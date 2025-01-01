Auf Streife
Folge 151: Maulkorb
44 Min.Ab 12
Da ein offenbar bissiger Hund durch die Straßen läuft, müssen die Beamten ihn schnell finden! - Beim Nacktschwimmen im See werden drei Frauen die Sachen gestohlen, sodass sie in Zementsäcken auf der Wache Köln-Mülheim auflaufen. - Nach dem Tortengenuss in einem Café sind drei Seniorinnen wie auf Drogen. War die Torte vergiftet? - Einbruch in der Kita: Eine Erzieherin findet den Einbrecher bewusstlos vor!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1