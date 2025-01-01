Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geld oder Hiebe

SAT.1Staffel 10Folge 170
Folge 170: Geld oder Hiebe

44 Min.Ab 12

Eine Frau meldet auf der Wache Köln-Mülheim ihre Schwester als vermisst. Sie wollte sie besuchen und fand die Wohnungstür offen vor. - Aufgelöst flüchtet ein junges Model aufs Revier: Hinter ihr ist ein Mann im Anzug und einer Schweinsmaske her! - Auf Fußstreife entdecken die Polizisten einen chaotischen Plattenladen. Sofort mutmaßen sie einen Überfall! - Männliche Hilfeschreie dringen aus einer Wohnung. Zwei Studentinnen öffnen die Tür, die stolz einen Perversen festhalten!

