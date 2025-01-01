Auf Streife
Folge 170: Geld oder Hiebe
44 Min.Ab 12
Eine Frau meldet auf der Wache Köln-Mülheim ihre Schwester als vermisst. Sie wollte sie besuchen und fand die Wohnungstür offen vor. - Aufgelöst flüchtet ein junges Model aufs Revier: Hinter ihr ist ein Mann im Anzug und einer Schweinsmaske her! - Auf Fußstreife entdecken die Polizisten einen chaotischen Plattenladen. Sofort mutmaßen sie einen Überfall! - Männliche Hilfeschreie dringen aus einer Wohnung. Zwei Studentinnen öffnen die Tür, die stolz einen Perversen festhalten!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1