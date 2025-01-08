Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 36vom 08.01.2025
45 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Da die Freundin seit Tagen unerreichbar ist, meldet ihr Freund sie auf der Wache als vermisst. Zeitgleich wird ein Schlaflager in einem Gartenhaus entdeckt. - Eine Frau trifft der Schlag, als sie ihre Mutter besucht: Der Vorgarten ist mit Polizeiabsperrband versehen! - Im Morgengrauen wird in ein Handygeschäft eingebrochen. Doch der Täter hat nicht damit gerechnet, dass jemand vor Ort ist! - Einem Mann werden die Reifen zerstochen. Für ihn ist klar: Der Nachbar war's!

