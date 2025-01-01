Auf Streife
Folge 37: Gehaltverbrechen
45 Min.Ab 12
Ein Paar zeigt auf der Wache Köln-Mülheim den Chef wegen Lohndumpings an. Kurz darauf der Notruf: Überfall auf den Chef! - Ein ehemaliger Junkie zeigt sich wegen eines zurückliegenden Einbruchdiebstahls in einem Kiosk selbst an. Zeitgleich rumst es lautstark vor dem Revier! - Nachdem ein Ex-Häftling auf den Freund seiner Ex-Frau getroffen ist, findet man diesen brutal niedergeschlagen vor! - Rauchschwaden über einem Schrottplatz wecken die Aufmerksamkeit der Polizisten ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1