Auf Streife
Folge 47: Vom Ruhrpott in die Traufe
44 Min.Ab 12
Auf Kaffeefahrt sucht eine angetrunkene ältere Dame ihre Freundin. Als diese gefunden wird, ist auch sie völlig beschwipst. - Halbnackt betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim: Sie ist aus der Dusche geflohen, als sie Schritte in ihrer Wohnung hörte. - Eine Pizzabotin gerät in Verdacht, Schmuck gestohlen zu haben. Hat sie zugegriffen? - Auf dem Revier wird ein Jongleur von einer Frau beschuldigt, der Auslöser eines Auffahrunfalls zu sein. Eine Unfallbeteiligte sieht das anders!
