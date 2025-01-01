Auf Streife
Folge 50: Du hältst es nicht aus
44 Min.Ab 12
Ein Senior zeigt sich selbst wegen mehrerer Raubüberfälle an. Und er freut sich auf das Gefängnis! - Zwei Jungs begeben sich wegen eines Drehs in große Gefahr! Bei der Suche wird eine Kamera mit einem dramatischen Video gefunden. - Als eine Urlauberin nach Hause zurückkehrt, wird sie von einem Betrunkenen attackiert und ein Fremder verschließt sich im Bad. - Auf dem Revier Köln-Mülheim wird eine Frau verhört, die unerlaubt ein Kind bei der Tagesmutter abholen wollte!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1