Auf Streife
Folge 53: Hammer Frau
44 Min.Ab 12
Auf der Wache Köln-Mülheim möchte ein Junge seine Mutter abholen. Kurz zuvor hat ein Polizist sie in Gewahrsam genommen. Doch es liegt nichts gegen sie vor. Ein Dieb wird von der Hausherrin beobachtet, wie er sich unerlaubt Zutritt in ihr Haus verschafft - mit einem Schlüssel. Ein Abschleppwagen erreicht das Revier: Ein wütender Mann befindet sich im abgeschleppten Auto. Ein Mann flippt in einem Studio aus, weil er seine Freundin mit dem Musikproduzenten beim Fummeln ertappt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
