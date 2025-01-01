Auf Streife
Folge 54: Billy the kid
45 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Vater geknebelt auf. Zuvor überraschte er zwei Maskierte, die seine Wertpapiere gesucht haben. Eine 13-Jährige landet nach einem Einbruch auf dem Revier in Köln-Mülheim. Kurz darauf versucht ein Zehnjähriger, ins gleiche Haus einzusteigen. Ein Pkw ist in einem Vorgarten wüst geparkt worden. War es eine der Damen aus der Frauen-WG im Haus? Ein 18-Jähriger wird mit einem Masturbationsvideo erpresst: Er soll das Bundesland verlassen und 2.300 Euro zahlen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1