SAT.1Staffel 10Folge 54
45 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Vater geknebelt auf. Zuvor überraschte er zwei Maskierte, die seine Wertpapiere gesucht haben. Eine 13-Jährige landet nach einem Einbruch auf dem Revier in Köln-Mülheim. Kurz darauf versucht ein Zehnjähriger, ins gleiche Haus einzusteigen. Ein Pkw ist in einem Vorgarten wüst geparkt worden. War es eine der Damen aus der Frauen-WG im Haus? Ein 18-Jähriger wird mit einem Masturbationsvideo erpresst: Er soll das Bundesland verlassen und 2.300 Euro zahlen.

SAT.1
