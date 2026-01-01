Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein Drahtseilakt

SAT.1Staffel 10Folge 57
Ein Drahtseilakt

Ein DrahtseilaktJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 57: Ein Drahtseilakt

44 Min.Ab 12

Wegen eines gespannten Drahtseils über den Radweg, stürzt ein Mann mit seinem Rad und ist bewusstlos. Als er zu sich kommt, fragt er nach seinem Sohn. Ein Mutter-Tochter-Gespann betritt die Wache Köln-Mülheim: Der Nachhilfelehrer hat das Mädchen geschlagen. Ein Streit zwischen zwei Männern auf der Straße eskaliert: Offenbar hat der eine die Freundin des anderen umgerannt. Die Beamten crashen gerade noch rechtzeitig eine heimliche Teenie-Party in einer Kneipe.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen