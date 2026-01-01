Auf Streife
Folge 57: Ein Drahtseilakt
44 Min.Ab 12
Wegen eines gespannten Drahtseils über den Radweg, stürzt ein Mann mit seinem Rad und ist bewusstlos. Als er zu sich kommt, fragt er nach seinem Sohn. Ein Mutter-Tochter-Gespann betritt die Wache Köln-Mülheim: Der Nachhilfelehrer hat das Mädchen geschlagen. Ein Streit zwischen zwei Männern auf der Straße eskaliert: Offenbar hat der eine die Freundin des anderen umgerannt. Die Beamten crashen gerade noch rechtzeitig eine heimliche Teenie-Party in einer Kneipe.
