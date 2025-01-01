Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein Koffer Buntes

SAT.1Staffel 10Folge 63
Ein Koffer Buntes

Ein Koffer BuntesJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 63: Ein Koffer Buntes

44 Min.Ab 12

Eine Seniorin findet einen Koffer im Park und bringt ihn auf die Wache: Neben Kleidung ist eine echte Schusswaffe darin. Vor der Wache Köln-Mülheim greifen die Beamten einen sehr müden Mann im Superhelden-Kostüm auf. Offenbar ist er beraubt worden. Auf Streife stoppen die Polizisten einen Rollstuhlfahrer, der mit einer jungen Frau auf dem Schoß Schlangenlinien fährt. Eine Installateurin schlägt mit einer Rohrzange auf ein parkendes Auto ein. Angeblich ist es ihr Fahrzeug.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen