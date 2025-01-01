Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 68
45 Min.Ab 12

Eine Frau kommt mit ihrer Teenager-Tochter aufs Revier: Sie hat bei ihr einen Koffer gefunden, der einer vermissten Freundin gehört! - Nachdem ein Schreiner in sein Butterbrot biss, stellte er schmerzvoll fest: Die Stulle ist mit Glasscherben belegt! - Ein aufgebrachter Geschäftsmann stürmt die Wache Köln-Mülheim: Man hat ihm sein Handy gestohlen! - Nach einem Verkehrsunfall flüchtet der Unfallverursacher. Rote Lackreste geben einen Hinweis!

