Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Küss die Braut

SAT.1Staffel 10Folge 70
Küss die Braut

Küss die BrautJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 70: Küss die Braut

45 Min.Ab 12

Ein wütender Bräutigam landet auf dem Revier: Er hat den Trauzeugen verprügelt, weil der die Braut knutschte! - Da ein Mann eine Schneiderpuppe stehlen wollte, gerät er in Verdacht, die Schneiderin niedergeschlagen zu haben! - Ein Teenager wird wegen Diebstahls auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Kurz darauf nehmen die Polizisten seine Schwester wegen der gleichen Sache fest. - Eine Villenbesitzerin ist sich sicher: Zuhause geht es nicht mit rechten Dingen zu!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen