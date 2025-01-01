Auf Streife
Folge 71: Parkplatznot
45 Min.Ab 12
Eine Ordnungsamtmitarbeiterin wird niedergeschlagen aufgefunden. Wer hatte es auf sie abgesehen? - Ein 16-Jähriger betritt die Wache Köln-Mülheim, um einen Raubüberfall anzuzeigen. Ein Anruf bei seiner Mutter lässt die Polizisten skeptisch werden. - Randale in der Pizzeria: Ein Mann beschuldigt den Boten, das Handy seiner Freundin eingesteckt zu haben! - In einem Baby-Markt verschwindet ein Baby aus dem Kinderwagen! Ist es entführt worden?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
