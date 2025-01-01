Auf Streife
Folge 78: Not-Durft-Fall
44 Min.Ab 12
Mit Klopapier betritt ein Mann das Revier. Zuvor hat er seinen Wohnwagen auf dem Wacheparkplatz platziert. - Das Notruf-Armband eines Rentners hat das Signal und die GPS-Daten an die Tochter gesandt! Die Daten führen zu einem Paket-Shop. - Da ein Restaurantgast die Zeche prellt, rücken die Polizisten aus. - Eine Frau sucht seit Tagen nach ihrem Hund. Auf der Wache Köln-Mülheim äußert sie den Verdacht einer Entführung!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1