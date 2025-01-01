Auf Streife
Folge 80: Baby an Board
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ein alleingelassenes Kind an einer Landstraße und bringt es auf die Wache Köln-Mülheim. Wurde das Kind ausgesetzt? - Als ein Agenturchef von einem Termin kommt, ist das Büro verwüstet und die Sekretärin weg! - Eine Mutter betritt das Revier: In der Spielstraße ist ein Raser unterwegs, der das Dreirad des Sohnes erfasst hat! - Vor einem Haus prügelt sich ein Vater mit dem Schlüsseldienstmitarbeiter. Dieser weigert sich das Bad aufzusperren, in dem die Tochter ist!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
