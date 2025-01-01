Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Puppet on a string

SAT.1Staffel 10Folge 82
Puppet on a string

Auf Streife

Folge 82: Puppet on a string

45 Min.Ab 12

Eine Antiquitätenhändlerin bringt eine 12-Jährige auf die Wache Köln-Mülheim: Das Mädchen soll ihre wertvolle Marionette gestohlen haben. Eine Mutter betritt mit ihrem 20-jährigen Sohn das Revier: Er ist im Park von fünf Maskierten angegriffen worden. Während eine Babysitterin ein Schläfchen machte, ist das anvertraute Kind verschwunden. Ein angeblicher Besitzer eines Hausbootes feiert eine wilde Party und hat die echte Besitzerin nicht eingeladen. Aber sie kommt trotzdem?

