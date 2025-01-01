Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 86
44 Min.Ab 12

Ein Förster wird vermisst. Am Einsatzort müssen die Beamten schnell handeln, weil Schüsse gefallen sind. - Da ein Mann die Nachbarstochter erwischt hat, wie sie Schleim über seinen Wagen goss, steht er auf der Wache Köln-Mülheim! - Während eines Castings beschuldigt die Frau den Agenten, sie tätlich angegriffen zu haben! - Da ein Mann sein eigenes Handy, das zuvor von dem Ladeninhaber als irreparabel befunden wurde, im Internet kauft, sucht er den Laden auf!

