Auf Streife
Folge 86: Apfelkomplot
44 Min.Ab 12
Ein Förster wird vermisst. Am Einsatzort müssen die Beamten schnell handeln, weil Schüsse gefallen sind. - Da ein Mann die Nachbarstochter erwischt hat, wie sie Schleim über seinen Wagen goss, steht er auf der Wache Köln-Mülheim! - Während eines Castings beschuldigt die Frau den Agenten, sie tätlich angegriffen zu haben! - Da ein Mann sein eigenes Handy, das zuvor von dem Ladeninhaber als irreparabel befunden wurde, im Internet kauft, sucht er den Laden auf!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1