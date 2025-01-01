Auf Streife
Folge 89: Schein-Heilig
44 Min.Ab 12
Auf der Wache Köln-Mülheim zeigt eine Frau ihren Ex-Mann an, weil er sie angriff, als sie Unterhalt forderte. - Als ein Senior einem Fahrschulauto ausweicht, verletzt er sich. Angeblich war es der Nachbarsjunge, der es auf ihn abgesehen hat! - Ein Junge wird beim Betteln von der Polizei aufgegriffen. Er erzählt, er habe Geld für die Op des Opas sammeln wollen. - Während eines Krimi-Dinners einer Firma, bricht eine Mitarbeiterin zusammen. Ihr wurde wohl etwas untergemischt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1