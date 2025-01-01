Auf Streife
Folge 90: Die "perfekte" Frau
45 Min.Ab 12
Mit letzter Kraft schleppt sich ein Mann auf die Wache: Bei einem Spaziergang mit seiner querschnittsgelähmten Freundin wurde diese entführt! - Auf Streife finden die Beamten eine betrunkene, halbnackte Frau, die übel zugerichtet wurde! - Eine Seniorin kommt auf die Wache, weil sie einen blutigen Dreizack mit Stofffetzen gefunden hat! - Eine Frau kehrt von einem Auslandsaufenthalt zu ihrem Freund zurück und trifft in der Wohnung auf einen Fremden, den sie niederschlägt!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1