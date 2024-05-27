Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mörderische Beichte

PULS 4Staffel 11Folge 102vom 27.05.2024
Mörderische Beichte

Mörderische BeichteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 102: Mörderische Beichte

45 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Ein Priester meldet einen Notfall: Eine Frau hat konkrete Mordabsichten gebeichtet! - Beim Anpinkeln des Stromkabels stirbt ein Hund. Offenbar hat jemand den öffentlichen Strom angezapft. - Eine 29-jährige Pflegekraft erstattet Anzeige auf der Wache: Bei der Testamentseröffnung des verstorbenen Patienten ist dessen Stiefsohn auf sie losgegangen. - Ein Auto wird mutwillig zerstört. Als die Beamten eintreffen steht ein Mann mit dem Vorschlaghammer daneben. War er es?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen