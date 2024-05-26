Auf Streife
Folge 105: Mordswut
44 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12
Streit im Wald: Ein Naturfotograf hat einen Mann abgelichtet, der eine leblose Person hinter sich herzieht. - Auf der Wache wird ein Monteur aufgrund seiner Fingerabdrücke auf einer Brechstange mit einem Einbruch in Verbindung gebracht. - Eine bewusstlose und halbnackte Frau wird neben einem Auto gefunden. Sie ist offenbar von einem auf dem Autodach festgeschnallten Sessel gefallen! - Eine Hochschwangere fährt den Vater ihres Kindes an. Steckt Absicht dahinter?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1