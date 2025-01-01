Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 11Folge 106
45 Min.Ab 12

Nach dem Ausstieg aus einer Rockergang sorgt sich eine Frau um das Leben ihres Mannes! - Während ein Mann einen Diebstahl anzeigt, randaliert eine Frau auf dem Wache-Parkplatz. Als die Polizisten sie stoppen, hackt der Mann sich in den Polizei-PC. - Bewaffnet mit einem Baseballschläger und einem Teddy lungert ein Mann vor einem Haus. Er will seine Freundin und ihre Tochter aus den Fängen des Ex retten. - Eine Frau wird von einer Drohne mit einer Wasserbombe attackiert.

