Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Für immer ein Loser

PULS 4Staffel 11Folge 109
Für immer ein Loser

Für immer ein LoserJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 109: Für immer ein Loser

45 Min.Ab 12

Völlig weggedröhnt wird ein Mann mit frischem Gesichtstattoo aufgefunden. Wer hat ihm das angetan? - Während eines Besuchs im Kosmetiksalon dreht eine Kundin durch und greift zur Pinzette! - Vor der Wache wird ein Wohnwagen platziert, in dem es ordentlich rumpelt. Als die Beamten die Tür öffnen, finden sie zwei Halbnackte aneinander gefesselt vor. - Zurück von einer Geschäftsreise traut sich eine Mutter nicht in ihr Haus, weil ein fremder Wagen im Garten steht.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen