Auf Streife
Folge 109: Für immer ein Loser
45 Min.Ab 12
Völlig weggedröhnt wird ein Mann mit frischem Gesichtstattoo aufgefunden. Wer hat ihm das angetan? - Während eines Besuchs im Kosmetiksalon dreht eine Kundin durch und greift zur Pinzette! - Vor der Wache wird ein Wohnwagen platziert, in dem es ordentlich rumpelt. Als die Beamten die Tür öffnen, finden sie zwei Halbnackte aneinander gefesselt vor. - Zurück von einer Geschäftsreise traut sich eine Mutter nicht in ihr Haus, weil ein fremder Wagen im Garten steht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1