Andere Väter, andere TäterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 111: Andere Väter, andere Täter
44 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Ein Vater behauptet, bei einem Überfall den Täter mit dem Messer verletzt zu haben. Zeitgleich wird ein Einbruch in eine Tierarztpraxis gemeldet. Auffällig ist, dass statt eines Diebstahls eine OP stattgefunden haben muss. - Eine Tänzerin hat ein Paket bekommen, in dem ein abgetrennter Fuß im Tanzschuh und ein Drohbrief liegen! - Als eine Mutter ihr Baby bei der Tagesmutter abholen möchte, findet sie diese bewusstlos und verletzt vor. Wo ist das Baby?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1