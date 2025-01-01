Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 11Folge 111
44 Min.Ab 12

Ein Vater behauptet, bei einem Überfall den Täter mit dem Messer verletzt zu haben. Zeitgleich wird ein Einbruch in eine Tierarztpraxis gemeldet. Auffällig ist, dass statt eines Diebstahls eine OP stattgefunden haben muss. - Eine Tänzerin hat ein Paket bekommen, in dem ein abgetrennter Fuß im Tanzschuh und ein Drohbrief liegen! - Als eine Mutter ihr Baby bei der Tagesmutter abholen möchte, findet sie diese bewusstlos und verletzt vor. Wo ist das Baby?

