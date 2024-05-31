Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Account
PULS 4Staffel 11Folge 112vom 31.05.2024
Folge 112: Zeugen der Anklage

44 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Angriff auf einen Beamten vor der Wache! Ein Täter kann fliehen. Bei dem anderen Täter finden die Polizisten Fotos von Personen, deren Gesichter durchgestrichen sind. Das des Beamten ist auch darunter. Zeitgleich wird eine Frau verschleppt, die auch auf den Fotos war. - Nach einem Filmriss wacht ein Mann mit einer blutverschmierten Ziege vor der Wache auf! - Eine Frau flieht plötzlich vor der Polizei. Dabei rollt ihr Kinderwagen auf die Straße und wird von einem Auto erfasst!

