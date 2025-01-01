Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Schuss sagt mehr als 1000 Worte

PULS 4Staffel 11Folge 114
Folge 114: Ein Schuss sagt mehr als 1000 Worte

45 Min.Ab 12

Als eine Lehrerin den Kinderwagen ihres Babys reinigt, fallen Schüsse und gerade noch rechtzeitig geht die Frau in Deckung. Wer hat auf sie geschossen und weshalb? - Seit Tagen erhält eine Frau Drohnachrichten - offenbar wegen einer Kuckucksuhr. Als ihr Wagen mit einem Graffiti verunstaltet wird, schaltet sie die Polizei ein. - Eine Frau wird Opfer eines Himbeersaft-Anschlags und vermutet den Hausmeister dahinter. Sein Motiv: Sie habe die Maulwürfe getötet!

Auf Streife
PULS 4
Alle 13 Staffeln und Folgen