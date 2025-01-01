Auf Streife
Folge 120: Hausschwein gehabt
45 Min.Ab 12
Die Beamten retten Hausschwein Polly vor dem Flammentod im Auto seines Frauchen. Aber wie kam es zu dem Unfall? - Die Beamten ermitteln: Warum wurde ein Fahrschüler von seinem Lehrer alleine im Auto gelassen? - Ein Mann taucht in JVA-Klamotten vor der Wache auf - seine Hosen sind vollgestopft - mit was? - Eine Inline-Skaterin wird brutal angegriffen, ihr Handy dabei zerstört. Wer hatte eine derartige Wut auf die Frau?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1