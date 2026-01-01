Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das letzte Kapitel

PULS 4Staffel 11Folge 131
Das letzte Kapitel

Das letzte KapitelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 131: Das letzte Kapitel

45 Min.Ab 12

Explodierter Briefkasten! Verletzt beschuldigt die Boutique-Besitzerin ihren Ex: Er hat die Tat in seinem Blog angekündigt! - Eine Frau ist fassungslos: Bei einer Verkehrskontrolle stellt sich heraus, ihr sollte der Führerschein abgenommen werden! - Ein herrenloses Fahrrad wird aufgefunden. Die Leuchtdioden in den Speichen zeigen einen Hilferuf! - Ein Pkw mit Blaulicht weckt die Aufmerksamkeit der Polizei. Sie treffen auf den vermeintlichen Kommissar, der gerade ermittelt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
PULS 4
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen